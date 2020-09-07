İçme suyu hattından çıktı, hemen telefona sarıldılar
Edinilen bilgiye göre olay, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli Mahallesi'nde yaşandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, içme suyunun yetersiz geldiği ihbarı üzerine bölgede araştırma başlattı.
Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli Mahallesi'nde yaşandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, içme suyunun yetersiz geldiği ihbarı üzerine bölgede araştırma başlattı.
Ekipler, mahalleye ulaşan içme suyu hattında yaptıkları çalışmada boru içerisinden 3 metrelik ağaç kökünü çıkardı. Görevliler, o anları cep telefonu kamerası tarafından kaydederken, mahallenin içme suyu yeniden verildi.
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