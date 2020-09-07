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  3. 07 Eylül 2020 13:15

İçme suyu hattından çıktı, hemen telefona sarıldılar

Edinilen bilgiye göre olay, Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli Mahallesi'nde yaşandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, içme suyunun yetersiz geldiği ihbarı üzerine bölgede araştırma başlattı.

İçme suyu hattından çıktı, hemen telefona sarıldılar

Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Çiğli Mahallesi'nde yaşandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri, içme suyunun yetersiz geldiği ihbarı üzerine bölgede araştırma başlattı.

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İçme suyu hattından çıktı, hemen telefona sarıldılar

Ekipler, mahalleye ulaşan içme suyu hattında yaptıkları çalışmada boru içerisinden 3 metrelik ağaç kökünü çıkardı. Görevliler, o anları cep telefonu kamerası tarafından kaydederken, mahallenin içme suyu yeniden verildi.

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İçme suyu hattından çıktı, hemen telefona sarıldılar

Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinde bir bir çiftçi sıra dışı bir keşfe imza attı.

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İçme suyu hattından çıktı, hemen telefona sarıldılar

EŞİ BENZERİ YOK Çiftçi soya fasulyesi tarlasını sürerken prehistorik döneme ait bir yünlü mamut kalıntısı buldu.

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