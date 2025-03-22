İçtiği 100 TL'lik çorbanın parasını ödememek için yaptığı şey mide bulandırdı

İçtiği çorbanın ücretinin 100 TL olduğunu dile getiren O.E., "Kamera kayıtlarına bakana kadar kendisini göndermedik. Çünkü kamera kayıtlarına bakacağımızı söyleyince, ‘ben koydum' dedi. Biz de emin olmak için izledik. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Göğsünden birçok kez kıl kopartıp tabağına koyuyor. İçtiği 100 TL'lik bir çorbaydı. Psikolojik rahatsızlığı yok, sorulara normal cevap veriyor, alkollü değil, neden böyle bir şey yaptı bilemiyoruz. Kamera kayıtları sonrası da kendisi yaptığını kabul etti. Niye koydun sorularımıza cevap vermedi ve parasını ödedikten sonra da ayrıldı. İyi ki kameralarımız o anları kaydetti. Yoksa dükkanımız lekelenecekti. Bu durumu da açıklayamazdık. Şimdi ise Allah'tan kamera kayıtlarında her şey net bir şekilde görünüyor" diye konuştu.