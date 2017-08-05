İdlibli Hiba ailesine kavuştu

Hayırseverlere teşekkür eden Mekzum, "Geçen yıl Aralık ayının 12. günü Rus uçakları çok bomba attılar. İş yerimdeydim. Eve geldiğimde 5 yaşındaki Ahmed ve 3 aylık kızım Aişe'yi orada kaybettim. 8 yaşındaki Hiba ve 10 yaşındaki Merva yandı. Evimiz yaşanmaz hale geldi. Suriye'deki Hastaneler bir şey yapamadı. 'İstanbul'a geçin belki orada size yardımcı olabilirler' dediler. Hastane için Suriye'den Türkiye'ye geçtik. Elhamdülillah burada plastik cerrah Prof. Dr. Ethem Güneren bize çok yardımcı oluyor. İnşallah Hiba daha iyi olacak. 8 ay kadar oldu ailemizi görmeyeli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum ve ona selam gönderiyorum. Allah onun İslam ümmeti için ve Türkler için başarısını büyütsün." ifadelerini kullandı.

