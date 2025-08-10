  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İDO feribotu kaza yaptı; feribottaki panik anları kameralara yansıdı

İDO feribotu kaza yaptı; feribottaki panik anları kameralara yansıdı

İstanbul'dan Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'na giden İstanbul Deniz Otobüsleri feribotu, kayaya çarptı. Hasar alan feribot limana yanaştırılırken, yolcuların panik anları cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: DHA
İDO feribotu kaza yaptı; feribottaki panik anları kameralara yansıdı - Resim: 1

Yenikapı-Avşa Adası seferini yapan İDO feribotu, Marmara ilçesi Fener Adası açıklarında saat 09.30 sıralarında kayaya çarptı. 

1 / 8
İDO feribotu kaza yaptı; feribottaki panik anları kameralara yansıdı - Resim: 2

Adaya yaklaşık 500 metre kala kayaya çarpan ve pervanelerinden birinde hasar oluşan feribot, başka bir feribotun yardımıyla limana yanaştı.

2 / 8
İDO feribotu kaza yaptı; feribottaki panik anları kameralara yansıdı - Resim: 3

Kazanın ardından yolcuların yaşadığı panik, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

3 / 8
İDO feribotu kaza yaptı; feribottaki panik anları kameralara yansıdı - Resim: 4

Kaza sonrası tabanından su almaya başlayan feribottaki suyun, vidanjör ile tahliye edildiği öğrenildi. (DHA)

4 / 8