İDO feribotunun tuvaletinde ceset bulundu
Bursa'nın Mudanya ilçesinde iskeleye yanaşan İstanbul Deniz Otobüsüne (İDO) ait feribotun tuvaletinde erkek cesedi bulundu.
Kaynak: DHA
Olay, saat 23.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi Bursa Feribot İskelesi'nde meydana geldi. Yenikapı- Bursa seferini tamamlayan İDO'ya ait feribot, iskeleye yanaştı.
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Feribottaki yolcuların inmesinin ardından ekipler tarafından yapılan son kontroller sırasında, tuvalet kısmında bir kişinin hareketsiz yattığı fark edildi.
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İhbar üzerine iskeleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İskeleye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde erkek kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
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Ceset, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
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