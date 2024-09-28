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İDO feribotunun tuvaletinde ceset bulundu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde iskeleye yanaşan İstanbul Deniz Otobüsüne (İDO) ait feribotun tuvaletinde erkek cesedi bulundu.

Kaynak: DHA
İDO feribotunun tuvaletinde ceset bulundu - Resim: 1

Olay, saat 23.00 sıralarında Güzelyalı Mahallesi Bursa Feribot İskelesi'nde meydana geldi. Yenikapı- Bursa seferini tamamlayan İDO'ya ait feribot, iskeleye yanaştı. 

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İDO feribotunun tuvaletinde ceset bulundu - Resim: 2

Feribottaki yolcuların inmesinin ardından ekipler tarafından yapılan son kontroller sırasında, tuvalet kısmında bir kişinin hareketsiz yattığı fark edildi.

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İDO feribotunun tuvaletinde ceset bulundu - Resim: 3

İhbar üzerine iskeleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İskeleye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde erkek kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

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İDO feribotunun tuvaletinde ceset bulundu - Resim: 4

 Ceset, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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