İETT bir yılda 29 bin 300 bulunmuş eşyayı sahibine teslim etti

Bu yolculuklar sırasında, araçlarda, duraklarda yada peronlarda yolcuların unuttuğu tüm eşyaların yeniden sahibine ulaştırılması için de İETT özel bir çaba sarf ediyor. Yapılan çalışmalar ile 2024 yılında yolcuların unuttuğu 29 bin 300 eşyanın yeniden sahibine teslim edilmesi sağlandı.