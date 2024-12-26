İETT bir yılda 29 bin 300 bulunmuş eşyayı sahibine teslim etti
İstanbul’un her noktasında toplu ulaşım hizmeti sunan ve şehir nüfusunun %99.5’una ulaşabilen İETT, toplu taşıma araçlarında unutulan 29 bin 300 eşyayı yeniden sahibine ulaştırdı.
İstanbul’daki tüm toplu taşıma otobüsleri ile metrobüs sistemini, Beyoğlu – Karaköy Tarihi Tünelini ve İstiklal Caddesi’ndeki nostaljik tramvayı işleten İETT, bir günde yaklaşık 5 milyon yolculuk gerçekleştiriyor.
Bu yolculuklar sırasında, araçlarda, duraklarda yada peronlarda yolcuların unuttuğu tüm eşyaların yeniden sahibine ulaştırılması için de İETT özel bir çaba sarf ediyor. Yapılan çalışmalar ile 2024 yılında yolcuların unuttuğu 29 bin 300 eşyanın yeniden sahibine teslim edilmesi sağlandı.
Bir yıl boyunca sahibi hiçbir şekilde bulunamayan eşyalar için ise bir ay öncesinden İETT’nin web sitesinde duyurusu yapılarak halka açık olarak ihale ile satışı gerçekleştirildi. Sahibi bulunamayan 3,921 adet eşya ihale ile satıldı. Yolcuların, kaybettiği eşyalar için 153 Çağrı Merkezi, İETT’nin web sitesi ve iletişim kanalları üzerinden iletişime geçmeleri gerekiyor.