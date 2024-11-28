İETT, IBBG Uluslararası Otobüs Kıyaslama Birliği’ne ev sahipliği yaptı
Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise en büyük toplu ulaşım kurumlarından olan İETT, IBBG Uluslararası Otobüs Kıyaslama Birliği’ne ev sahipliği yaptı.
Sahip olduğu filo büyüklüğü, bir günde kat ettiği yol mesafesi ve taşıdığı yolcu sayısı ile dünyanın en büyük toplu ulaşım kurumlarında olan İETT, birçok ülkenin üyesi olduğu Uluslararası IBBG toplantısına ev sahipliği yaptı.
2024 yılında İETT’nin dönem başkanı olduğu 21.IBBG toplantısına, Paris (RATP), Brüksel (STIB), Berlin (BVG), Barcelona (TMB), Londra (TFL), Lizbon (Carris), Dublin (Dublin Bus), Kuala Lumpur (RapidBus KL), Singapur (SMRT), New York (MTA), Seattle (KCM), Montreal (STM), Ottawa (OC Transpo) ve Vancouver (CMBC) gibi önemli şehirlerinden bir çok toplu ulaşım kurumu katıldı.
İETT’nin otobüs, metrobüs, tarihi tünel ve nostaljik tramvay gibi işletmesinde olan tüm ulaşım türlerinin ziyaret edildiği etkinlikte, bir çok farklı alt başlıkta toplantılar da gerçekleştirildi.
Dünyada toplu ulaşım alanında yeni teknolojilerin, farklı lokasyonlarda farklı rasyonel çözümlerin değerlendirildiği toplantıda her şehir kendi bölgesi için de sunumlar gerçekleştirdi.