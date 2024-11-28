İETT, IBBG Uluslararası Otobüs Kıyaslama Birliği’ne ev sahipliği yaptı

Sahip olduğu filo büyüklüğü, bir günde kat ettiği yol mesafesi ve taşıdığı yolcu sayısı ile dünyanın en büyük toplu ulaşım kurumlarında olan İETT, birçok ülkenin üyesi olduğu Uluslararası IBBG toplantısına ev sahipliği yaptı.