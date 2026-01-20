İETT otobüsü araçların arasına daldı, ortalık savaş alanına döndü
İstanbul'un Esenler ilçesinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü hızla otoparka girerek araçlara çarptı. Kazada çok sayıda araç hasar aldı.
Kaynak: DHA / İHA
İkitelli Garajı ile Taksim arasında sefer yapan 89C hat numaralı İETT otobüsü, Uludağ Caddesi'nde seyir halindeyken şoförünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu, ilk önce kaldırıma çıktı ardından, yol kenarındaki otopark ve oto yıkamacıya çarptı.
1 / 10
Esenler'de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü iddiaya göre gaz pedalı takılı kalınca kontrolden çıkarak otoparka daldı.
2 / 10
Facianın eşiğinden dönülen olayda park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi.
3 / 10
Savaş alanına dönen olay yeri ve kaza yapan otobüs havadan görüntülendi.
4 / 10