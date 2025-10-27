İETT otobüsü şoföründen seyir halindeyken pes dedirten hareket!
İstanbul Beykoz'da, İETT şoförünün akbil basma alanının üzerine ayağını uzatarak otobüsü kullandığı anlar yolcu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde 622 hat numaralı Yenidoğan–Mecidiyeköy seferini yapan İETT otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, otobüs seyir halindeyken şoför, sağ ayağını akbil basma alanının üzerine uzattı.Şoförün bu şekilde otobüsü kullanması, trafiği ve yolcuların güvenliğini tehlikeye soktu. O anlar otobüste bulunan bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İŞİNE SON VERİLDİ
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün bazı sosyal medya hesaplarında bir otobüs şoförünün uygun olmayan bir şekilde araç kullandığına dair görüntüler yayınlanmıştır. Kurumumuzca yapılan araştırmada söz konusu olayın Özulaş Toplu Taşıma Şirketi'ne ait bir Özel Halk Otobüsü'nde 26 Ekim 2025 günü meydana geldiği tespit edilmiş ve söz konusu özel halk otobüsü şoförünün sertifikası iptal edilerek işten el çektirilmiştir" denildi.