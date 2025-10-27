İETT otobüsü şoföründen seyir halindeyken pes dedirten hareket!

İŞİNE SON VERİLDİ

İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bugün bazı sosyal medya hesaplarında bir otobüs şoförünün uygun olmayan bir şekilde araç kullandığına dair görüntüler yayınlanmıştır. Kurumumuzca yapılan araştırmada söz konusu olayın Özulaş Toplu Taşıma Şirketi'ne ait bir Özel Halk Otobüsü'nde 26 Ekim 2025 günü meydana geldiği tespit edilmiş ve söz konusu özel halk otobüsü şoförünün sertifikası iptal edilerek işten el çektirilmiştir" denildi.