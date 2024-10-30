İETT'den duygulandıran etkinlik
İstanbul’un 153 yıllık köklü geçmişe sahip kurumu İETT, Vatan Caddesi’nde gerçekleştirilen resmi törene Cumhuriyet’in her dönemine şahitlik yapmış olan tarihi araçları ile katıldı.
İstanbul’un en büyük, dünyanın en ise en büyük toplu taşıma kurumlarından olan İETT, günümüzün modern toplu taşıma araçları ile faaliyetlerini sürdürürken, İstanbul’un tarihine tanıklık etmiş araçlarını da ilk günkü korumak ve geleceğe taşımak için titiz bir çalışma yürütüyor.
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Bu kapsamda İETT filosundan yer alan farklı marka ve modellerki 8 nostaljik otobüs, Vatan Caddesi’ndeki törenlere katılarak geçiş yaptı.
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İstanbul Valisi Sayın Davut Gül, İstanbul Büyük Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve İETT Genel Müdürü Sayın İrfan Demet’in de katıldığı törende, İETT’nin nostaljik araçlarının geçişi İstanbulluların da beğenisini kazandı ve kimi zaman duygu dolu anlar yaşandı.
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