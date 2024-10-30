İETT'den duygulandıran etkinlik

İstanbul’un en büyük, dünyanın en ise en büyük toplu taşıma kurumlarından olan İETT, günümüzün modern toplu taşıma araçları ile faaliyetlerini sürdürürken, İstanbul’un tarihine tanıklık etmiş araçlarını da ilk günkü korumak ve geleceğe taşımak için titiz bir çalışma yürütüyor.