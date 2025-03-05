İETT'den Edip Akbayram'a özel tramvay ve otobüs seferleri
İstanbul’un köklü ulaşım kurumu İETT, geçtiğimiz günlerde ebediyete uğurlanan Edip Akbayram için İstanbul’un simgelerinden İstiklal Caddesi’ndeki Nostaljik Tramvay’da Edip Akbayram’ın şarkıları eşliğinde seferler düzenliyor ve bir İETT otobüsünü sanatçıya özel olarak tasarlayarak İstanbullullular ile buluşturuyor.
Hazırladığı ve seslendirdiği şarkılar ile Türk Halkının gönlünde büyük bir yer kazanan usta sanatçı Edip Akbayram’ın hayatını kaybederek ebediyete intikal etmesinin ardından İETT, sanatçının hatırasını İstanbullular ile beraber yaşatmak için özel bir etkinlik gerçekleştiriyor.
İstanbul’un simgelerinden İstiklal Caddesi’ndeki Nostaljik Tramvay’ın bazı seferleri sanatçının kendi sesinden şarkıların eşliğinde gerçekleştiriliyor.
Ayrıca, sanatçının fotoğrafları ve şarkı sözleri ile özel olarak tasarlanan bir İETT otobüsü, 5 Mart - 20 Mart 2025 tarihleri arasında 17 Kadıköy -Pendik hattında İstanbullular ile buluşacak.
İstanbul’un 154 yıllık geçmişe sahip köklü toplu ulaşım kurumu İETT, İstanbul’un tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmaya devam edecek.