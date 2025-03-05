İETT'den Edip Akbayram'a özel tramvay ve otobüs seferleri

Hazırladığı ve seslendirdiği şarkılar ile Türk Halkının gönlünde büyük bir yer kazanan usta sanatçı Edip Akbayram’ın hayatını kaybederek ebediyete intikal etmesinin ardından İETT, sanatçının hatırasını İstanbullular ile beraber yaşatmak için özel bir etkinlik gerçekleştiriyor.