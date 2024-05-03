İflas eden firmaya yağma girişimi: 300 kişi şirketin kapısına dayandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde iflas eden bir mobilya firmasının önüne gelen, alacaklılar ile çalışanlardan oluşan 300 kişi, mağazada bulunan eşyaları yağmalamak istedi. Polis, yağma olayını engellerken, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
1 / 6
Bursa- Ankara karayolu, İnegöl girişinde faaliyette bulunan bir koltuk firması henüz bilinmeyen nedenle iflas etti.
2 / 6
Firmanın iflas ettiği bilgisine ulaşan yaklaşık 300 kişilik alacaklı olan tedarikçiler ile çalışanlar, saat 22.00 sıralarında firmanın mağaza ve depo bölümünün önüne gitti.
3 / 6
Daha sonra buraya gelen alacaklılar, mağaza ve depoda bulunan eşyaları firmanın önüne park ettikleri TIR'lara yüklemeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
4 / 6