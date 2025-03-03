İftar saati kabusu yaşattı: Ailesi iftar yaparken evlerini ateşe verdi
Samsun'da ailesi iftara giden alkollü bir kişi, tek katlı evini ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 22.15 sıralarında Samsun’un Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi 1000. Cadde üzerinde meydana geldi.
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Eşi ve çocukları iftara giden H.İ., evde yalnız olduğu sırada tek katlı evini ateşe verdi.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
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Alkollü olduğu öğrenilen H.İ. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)
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