İftarda bu hataya sakın düşmeyin: İftarda ne yenir?

Diyetisyen Baran Mert, ramazan ayında, beslenme ve yaşam şeklini değiştiğini belirterek, "Bu bir aylık süreçte yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için günün oruç tutulmayan bölümünde en az 2 öğünü tamamlamak ve sahur öğününü atlamamak çok önemlidir. Çünkü sahur öğününü atlarsak, yaklaşık 16 saat olan açlığı ortalama 20 saate çıkarmış oluruz. Açlık da kan şekerinin daha erken saatlerde düşmesine ve buna bağlı olarak günün daha verimsiz geçmesine neden olmaktadır. 16 saatlik açlık ve sindirim sistemimizin bu sürede inaktif olması bazı olumsuz durumlara yol açabilir. Özellikle Ramazan sonlarına doğru havaların ısınmasıyla beraber vücut ısısı da artmakta, terle birlikte su ve mineral kaybı oluşmaktadır. Bu yüzden kaynaklı iftar ve sahur öğünümüzde dengeli ve yeterli şekilde beslenmek çok önemlidir" dedi.