Iğdır'da maskesiz sosyal mesafesiz düğüne polis baskını

25 Aralık günü Iğdır'a 7 kilometre uzaklıktaki 550 hane, 4 bin nüfuslu Karakuyu köyünde sosyal mesafe ile maske kurallarına uymadan yapılan bir düğünün görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Jandarma soruşturma başlattı.



