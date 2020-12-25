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  3. 25 Aralık 2020 21:26

Iğdır'da maskesiz sosyal mesafesiz düğüne polis baskını

Iğdır'ın merkez Karakuyu köyünde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadan yapılan düğüne Jandarma ekipleri tarafından baskın yapıldı.

Iğdır'da maskesiz sosyal mesafesiz düğüne polis baskını

25 Aralık günü Iğdır'a 7 kilometre uzaklıktaki 550 hane, 4 bin nüfuslu Karakuyu köyünde sosyal mesafe ile maske kurallarına uymadan yapılan bir düğünün görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Jandarma soruşturma başlattı.

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Iğdır'da maskesiz sosyal mesafesiz düğüne polis baskını

Sosyal mesafe ile maske kuralına dikkat etmeyen çok sayıda kişinin el ele halay çektiği düğünün görüntüleri vatandaşlar ile davetlilerin tepkisini çekti.

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Iğdır'da maskesiz sosyal mesafesiz düğüne polis baskını

Koronavirüsle mücadele önlemlerine uyulmadan yapılan düğünün görüntülerini çekip sosyal medyaya yükleyen bir davetli aynı zamanda şu ifadeleri kullanıyor:

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Iğdır'da maskesiz sosyal mesafesiz düğüne polis baskını

“Birisi polisi arasın. İnsan hakkına giriyorsunuz. Hepsi virüs olacak. Sonra virüs neden bitmiyor? Al işte kayıt”.

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