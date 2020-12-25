Iğdır'da maskesiz sosyal mesafesiz düğüne polis baskını
Iğdır'ın merkez Karakuyu köyünde maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadan yapılan düğüne Jandarma ekipleri tarafından baskın yapıldı.
25 Aralık günü Iğdır'a 7 kilometre uzaklıktaki 550 hane, 4 bin nüfuslu Karakuyu köyünde sosyal mesafe ile maske kurallarına uymadan yapılan bir düğünün görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Jandarma soruşturma başlattı.
Sosyal mesafe ile maske kuralına dikkat etmeyen çok sayıda kişinin el ele halay çektiği düğünün görüntüleri vatandaşlar ile davetlilerin tepkisini çekti.
Koronavirüsle mücadele önlemlerine uyulmadan yapılan düğünün görüntülerini çekip sosyal medyaya yükleyen bir davetli aynı zamanda şu ifadeleri kullanıyor: