İğne atsan yere düşmez... Yılbaşı yoğunluğu havadan görüntülendi
Yılbaşı kutlamalarının gözde noktalarından olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunluk drone kameraları ile görüntülendiş
Kaynak: İHA
Yılbaşı kutlamalarının gözde noktalarından olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde yoğunluk yaşandı.
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Yeni yıla Taksim’de girmek isteyen yerli ile yabancı turistler İstiklal Caddesi’ne akın etti.
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Polis kontrol noktalarının kurulduğu ve yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı caddenin işlek görüntüsü dron ile havadan görüntülendi.
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