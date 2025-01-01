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İğne atsan yere düşmez... Yılbaşı yoğunluğu havadan görüntülendi

Yılbaşı kutlamalarının gözde noktalarından olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yaşanan yoğunluk drone kameraları ile görüntülendiş

Kaynak: İHA
İğne atsan yere düşmez... Yılbaşı yoğunluğu havadan görüntülendi - Resim: 1

Yılbaşı kutlamalarının gözde noktalarından olan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde yoğunluk yaşandı.

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İğne atsan yere düşmez... Yılbaşı yoğunluğu havadan görüntülendi - Resim: 2

Yeni yıla Taksim’de girmek isteyen yerli ile yabancı turistler İstiklal Caddesi’ne akın etti.

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İğne atsan yere düşmez... Yılbaşı yoğunluğu havadan görüntülendi - Resim: 3

Polis kontrol noktalarının kurulduğu ve yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı caddenin işlek görüntüsü dron ile havadan görüntülendi.

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İğne atsan yere düşmez... Yılbaşı yoğunluğu havadan görüntülendi - Resim: 4
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