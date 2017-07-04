İğneada longoz ormanına tanıtım filmi

Tanıtım filmine Kırklareli Valiliği internet sitesinden ulaşılabileceğini dile getiren İhtiyar, bu güzelliğin herkes tarafından izlenmesi gerektiği temennisinde bulundu.



İhtiyar, Demirköy ilçesine bağlı İğneada'daki tanıtım merkezinde 24 saat yayın yapan kameralar ile longoz ormanını gece gündüz ziyaret edilebileceğini söyledi.

