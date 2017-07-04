İğneada longoz ormanına tanıtım filmi
Türkiye'de çok sayıda canlı türüne ev sahipliği yapan Kırklareli'ndeki İğneada longoz ormanının eşsiz güzelliklerinin daha fazla kitleye ulaşması amacıyla tanıtım filmi hazırlandı.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce hazırlatılan 12 dakikalık tanıtım filminde dünyada nadir görülen göl ile denizi birleştiren manzara, göller, dereler ve içerisinde yaşayan canlıların eşsiz güzelliklerinden kesitler sunuluyor.
Çekimleri yaklaşık 1 yıl süren belgesel formatındaki filmle longozların tanıtımına ciddi katkı sağlanması amaçlanıyor.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Filiz İhtiyar, AA muhabirine, dünyanın nadir yerleri arasında yer alan longozların tanıtım filminin hazırlandığını anlattı.
Tanıtım filmine Kırklareli Valiliği internet sitesinden ulaşılabileceğini dile getiren İhtiyar, bu güzelliğin herkes tarafından izlenmesi gerektiği temennisinde bulundu.
İhtiyar, Demirköy ilçesine bağlı İğneada'daki tanıtım merkezinde 24 saat yayın yapan kameralar ile longoz ormanını gece gündüz ziyaret edilebileceğini söyledi.