İğrenç olay: Öğrencisi ile cinsel ilişkiye girdikten sonra yüksek not verdi
Amerika Las Vegas'da bir lisede görev yapan 37 yaşındaki biyoloji öğretmeni dersten kalan kız öğrencisine cinsel ilişkiye girdikten sonra yüksek not vererek geçirdi.
Biyoloji dersinden kalan kız öğrencisi ile sosyal medyada görüşen Artl, daha sonra kızın evine gitti. İki kez kızın evine giden ve kız öğrencisiyle ilişkiye giren Artl daha sonra yakayı ele verdi.
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Olayın ortaya çıkmasından sonra açılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan 16 yaşındaki kız öğrenci, öğretmeni ile illşikiye giridğini itiraf etti.
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Artl, ilişkisi bittikten sonra öğrenciden kendisine ait tüm mesajları silmesini istedi.
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Artl ayrıca kız öğrencinin biyoloji dersinden aldığı 40 puanı 80'e yükselttiği tespit edildi. Hakkında soruşturma açılan öğretmen polise teslim oldu.
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