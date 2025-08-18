İhale ile aldığı evi görünce neye uğradığını şaşırdı

Isparta'da Nisan 2025'te ihale yoluyla satın alınan bir dairede, eski mülk sahibi A.D.'nin evi boşaltmadan önce tahrip ettiği ve bazı malzemeleri götürdüğü öne sürüldü. Yeni daire sahibi N.K., eski sahibine Temmuz ayı sonuna kadar ücretsiz kalabileceğini söylemesine rağmen, kişinin bu süre sonunda evi boşaltmadığını ve evi tekrar satın almak istediğini belirttiğini aktardı. N.K., eski sahibi A. D.'nin evi alamayacağı anlaşılınca, evden ayrılması gerektiğini bildirmesinin ardından evin dokuz kapısı, kombisi, mutfak dolapları, pencereleri ve diğer eşyalarını söküp kırarak yaklaşık 350-400 bin TL maddi zarara yol açtığını ifade etti. Sabah saatlerinde dışarıdan evi kontrol eden N.K., evin tamamen tahrip edildiğini görünce polise başvurdu ve çilingir yardımıyla evi açarak durumu tutanak altına aldı.