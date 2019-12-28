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  3. 28 Aralık 2019 12:40

İHA'nın 2019 yılına damga vuran drone fotoğrafları

İhlas Haber Ajansı`nın muhabirleri tarafından 2019 yılında çekilen en özel drone fotoğraflarını sizler için derledik.

İHA'nın 2019 yılına damga vuran drone fotoğrafları

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İHA'nın 2019 yılına damga vuran drone fotoğrafları

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İHA'nın 2019 yılına damga vuran drone fotoğrafları

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İHA'nın 2019 yılına damga vuran drone fotoğrafları

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