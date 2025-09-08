İhbara giden polislerden birini köpek, diğerini sahibi ısırdı!
Bursa'da kavga ihbarına giden polis ekiplerinin üzerine pitbull cinsi köpek salındı. Polisi ısıran köpek etkisiz hale getirilirken, köpeğin sahibi F.A. da bir başka polisi bacağından ısırdı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 14.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Alipaşa Mahallesi Pınarbaşı Caddesi’nde meydana geldi. S.A. isimli kadın, eşi F.A. ile tartışınca polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polislerin, apartmana geldiğini gören F.A., 6 yaşındaki oğluyla kaldığı evinde beslediği pitbull cinsi köpeğini ekiplerin üzerine saldı. Köpek, polis memurlarından birini bacağından ısırdı.
Tabancalarını çeken polisler, köpeği vurarak etkisiz hale getirdi. F.A. ise kendisini gözaltına almak isteyen polislerden birini bacağından ısırarak yaraladı.
Yaralı polisler, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.
