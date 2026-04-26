İhbara giden polislere silahlı saldırı: Yaralılar var!

VALİ KARTAL'DAN AÇIKLAMA

Soruşturma sürerken, Uşak Valisi Serdar Kartal, Ulubey İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek olayla ilgili Kaymakam İbrahim Çoşkunaslan, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi ve İl Jandarma Komutanı Özgür Kılıç'tan bilgi aldı. Olayla ilgili açıklama yapan Kartal, "Bugün Ulubey ilçemizde menfur bir saldırı yaşadık. Aile içi şiddetle ilgili şikayete giden polis arkadaşlarımıza, bir saldırgan tarafından pompalı tüfekle yakın mesafeden ateş açıldı. Bir polisimizin durumu biraz ağır olduğu için onu İzmir'e sevk ettik. Diğer arkadaşımız da bacağından yaralandı. Onu da taburcu ettiler. Şimdi evinde istirahat halinde. Saldırgan, Özel Harekat ekiplerimiz tarafından ikna edilerek sağ olarak ele geçirildi. Bu konuyla ilgili hem adli hem idari soruşturmamız devam ediyor" dedi. (DHA)