İhracata 'havadan' yarım milyar dolar

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, bu yılın ocak-ekim döneminde 513 milyon 800 bin dolarlık uçak ve helikopter parçası ihracatı gerçekleştirildi. Buna karşılık 375 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Bu dönemde toplam savunma ve havacılık ihracatı 1 milyar 553 milyon 805 bin dolara karşılık gelirken, bu rakamın yaklaşık üçte biri uçak ve helikopter parçası satışından geldi.