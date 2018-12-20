  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 20 Aralık 2018 18:35

İhracata 'havadan' yarım milyar dolar

Atak helikopteriyle hava araçlarında platform satan bir ülke haline gelen Türkiye, uçak ve helikopter parçası ihracatındaki performansını da artıyor.

İhracata 'havadan' yarım milyar dolar

Bu yıl bitmeden 2017'deki ihracat rakamını geride bırakan savunma ve havacılık sanayisinin genelindeki bu olumlu gelişme, uçak ve helikopter parçasına da yansıyor.

1/ 9
İhracata 'havadan' yarım milyar dolar

Boeing, Airbus, Sikorsky, Honeywell gibi uluslararası firmalarla çalışan Türk şirketlerin sayısı ve üstlendikleri sorumluluklar büyüyor.

2/ 9
İhracata 'havadan' yarım milyar dolar

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, bu yılın ocak-ekim döneminde 513 milyon 800 bin dolarlık uçak ve helikopter parçası ihracatı gerçekleştirildi. Buna karşılık 375 milyon dolarlık ithalat yapıldı. Bu dönemde toplam savunma ve havacılık ihracatı 1 milyar 553 milyon 805 bin dolara karşılık gelirken, bu rakamın yaklaşık üçte biri uçak ve helikopter parçası satışından geldi.

3/ 9
İhracata 'havadan' yarım milyar dolar

Uçak ve helikopter parçası ihracatında ilk sırayı ABD aldı. ABD'ye yapılan ihracatın karşılığı 179 milyon doları buldu. ABD'yi 167 milyon dolarla Almanya izledi. Hollanda'ya 67 milyon, İtalya'ya 29 milyon, İngiltere'ye 29 milyon, Polonya'ya 14 milyon, Güney Kore'ye 6 milyon, Fransa'ya 5 milyon, İspanya'ya 2,5 milyon, Irak'a 2 milyon dolarlık uçak ve helikopter parçası ihracatı yapıldı.

4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM