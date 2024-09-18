İhtiyaç kredisinde en düşük faizi isteyen banka değişti
Türkiye'de kredi muslukları kısıldığından bu yana tüketici, banka kredilerine ulaşmakta zorluk çekerken, pek çok banka kredi faizlerini geri çekti. İşte 100 bin TL'Lik ihtiyaç kredisi üzerinden en düşük faizi alan bankalar ve aylık ödeme rakamları...
Akbank
Faiz Oranı: Yüzde 4,68
Aylık Taksit: 11.983 TL
Toplam Ödeme: 144.454 TL
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CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 3,85
Aylık Taksit: 11.286 TL
Toplam Ödeme: 136.004 TL
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ON Dijital
Faiz Oranı: Yüzde 3,69
Aylık Taksit: 11.154 TL
Toplam Ödeme: 134.506 TL
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QNB Finansbank
Faiz Oranı: Yüzde 4,19
Aylık Taksit: 11.569 TL
Toplam Ödeme: 139.486 TL
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