İhtiyaç kredisinde faizler indi: İşte en düşük faizi isteyen banka
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2025 yılının ilk toplantısında politika faizini yüzde 47,5'tan yüzde 45'e indirmesinin ardından bankaların ihtiyaç kredilerinde de faizler geri çekildi. İşte banka banka 12 ay vadeli 200 bin TL'lik ihtiyaç kredisi faiz oranları ve toplam geri ödeme miktarları...
Fibabanka, ihtiyaç kredisi için belirlediği %4,95 faiz oranıyla, aylık 24.427 TL taksit imkanı sunuyor. Bu kredinin toplam geri ödeme tutarı 294.280 TL olarak hesaplanıyor.
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Akbank, müşterilerine %4,33 faiz oranı ile kredi sağlıyor. Bu durumda aylık taksit 23.372 TL, toplam geri ödeme ise 281.621 TL oluyor.
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Türkiye İş Bankası, ihtiyaç kredisi faiz oranını %4,25 olarak belirledi. Bu oranla kredi kullanacaklar, aylık 23.238 TLödeme yaparak, toplamda 280.007 TL geri ödeme gerçekleştiriyor.
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QNB, yeni müşterilerine özel %4,14 faiz oranı sunuyor. Bu kapsamda aylık taksit 23.053 TL, toplam ödeme miktarı ise 277.795 TL olarak belirlendi.
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