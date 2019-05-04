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  3. 04 Mayıs 2019 13:08

İki ailenin kavgasında silahlar konuştu: Yaralılar var

Karaman'da husumetli 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada yoldan geçen 3 kişi yaralandı.

İki ailenin kavgasında silahlar konuştu: Yaralılar var

Olay, saat 10.30 sıralarında Larende Mahallesi 1220 Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet T., daha önceden aralarında husumet bulunan Cengiz A.'nın bakkal dükkanına pompalı tüfek ile ateş açıp, kaçtı.

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İki ailenin kavgasında silahlar konuştu: Yaralılar var

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken Cengiz A.'nın akrabası Murat A. ise Muhammet T.'nin ağabeyi Ramazan T.'nin evine tabanca ile ateş açtı. Kısa sürede ağabeyinin evine gelen Muhammet T. ile Murat A. arasında silahlı çatışma çıktı.

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İki ailenin kavgasında silahlar konuştu: Yaralılar var

Çatışmanın ortasında kalan Ramazan T., iki silahtan çıkan saçma ve mermilerin vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Cengiz A.'nın bakkal dükkanında inceleme yaparken silah seslerini duyan polisler, hemen ikinci adrese hareket etti.

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İki ailenin kavgasında silahlar konuştu: Yaralılar var

Polis, havaya ateş ederek, Muhammet T. ve Murat A.'dan silahları bırakmalarını istedi. Söyleneni yerine getiren 2 kişi gözaltına alındı.

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