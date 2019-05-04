İki ailenin kavgasında silahlar konuştu: Yaralılar var

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken Cengiz A.'nın akrabası Murat A. ise Muhammet T.'nin ağabeyi Ramazan T.'nin evine tabanca ile ateş açtı. Kısa sürede ağabeyinin evine gelen Muhammet T. ile Murat A. arasında silahlı çatışma çıktı.

