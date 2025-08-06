İki ailenin laf atma kavgası katliama dönüştü: Ölü ve yaralılar var

Bir yandan bölgedeki her noktayı didik didik arayan ekipler, bir yandan da olay yerinden farklı araçlarla kaçarak kayıplara karışan şüpheli İ.K. ve E.K.'yı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Suçta kullanılan silahlardan biri de ele geçirildi.