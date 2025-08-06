İki ailenin laf atma kavgası katliama dönüştü: Ölü ve yaralılar var
Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kavganın, 15-16 yaşlarındaki bir kıza laf atıldığı iddiasıyla başladığı iddia edildi.
Erenler ilçesi Ekinli Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında iki aile arasında silahlı kavga meydana geldi. Yaşanan olayda M.K. (50) ve N.K. (45) hayatını kaybederken, M.K. (40) ve Y.K. yaralandı. Şüpheliler İ.K. ve E.K. ise olay yerinden farklı araçlarla kaçarak kayıplara karıştı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olay yerine ulaşan jandarma ekipleri bölgeyi tamamen ablukaya alarak geniş çaplı inceleme başlattı.
Bölgede onlarca kovan bulundu
Sokakta başlayan çatışmanın izlerinin caddeye uzandığını tespit eden jandarma ekipleri, cadde üzerinde bulunan bir durakta mermi, yolda ise kan izlerini buldu.
Bir yandan bölgedeki her noktayı didik didik arayan ekipler, bir yandan da olay yerinden farklı araçlarla kaçarak kayıplara karışan şüpheli İ.K. ve E.K.'yı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Suçta kullanılan silahlardan biri de ele geçirildi.