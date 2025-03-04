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İki ailenin tüfekli, bıçaklı kavgası mahalleyi karıştırdı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan bıçaklı, tüfekli kavgada 1 kişi yaralanırken, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
İki ailenin tüfekli, bıçaklı kavgası mahalleyi karıştırdı - Resim: 1

Olay, dün öğle saatlerinde Kemalpaşa ilçesi Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki aile arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında F.T., elindeki tüfekle ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çevredekiler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. 

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İki ailenin tüfekli, bıçaklı kavgası mahalleyi karıştırdı - Resim: 2

İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, kavgaya ayırdı. B.T.'nin olay yerine getirdiği bıçak ile av tüfeğine el konuldu. 

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İki ailenin tüfekli, bıçaklı kavgası mahalleyi karıştırdı - Resim: 3

Kolundan hafif yaralanan 1 kişi Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 14 şüpheli gözaltına alındı. 

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İki ailenin tüfekli, bıçaklı kavgası mahalleyi karıştırdı - Resim: 4

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, yaralının taburcu edildiği öğrenildi (DHA)

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