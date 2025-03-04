İki ailenin tüfekli, bıçaklı kavgası mahalleyi karıştırdı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan bıçaklı, tüfekli kavgada 1 kişi yaralanırken, 14 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Olay, dün öğle saatlerinde Kemalpaşa ilçesi Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki aile arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında F.T., elindeki tüfekle ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, çevredekiler durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
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İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, kavgaya ayırdı. B.T.'nin olay yerine getirdiği bıçak ile av tüfeğine el konuldu.
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Kolundan hafif yaralanan 1 kişi Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, 14 şüpheli gözaltına alındı.
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Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürerken, yaralının taburcu edildiği öğrenildi (DHA)
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