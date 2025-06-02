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İki araç kafa kafaya çarpıştı: Çocuklar, bebekler... Çok sayıda ölü ve yaralı var

Gaziantep’te iki otomobil kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaynak: DHA / İHA
İki araç kafa kafaya çarpıştı: Çocuklar, bebekler... Çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 1

Kaza, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Bahattin Nakipoğlu Caddesi Asri Mezarlık kavşağında meydana geldi. 

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İki araç kafa kafaya çarpıştı: Çocuklar, bebekler... Çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 2

İddiaya göre, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, kontrolden çıktıktan sonra karşı şeride geçerek sürücüsü öğrenilemeyen bir hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

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İki araç kafa kafaya çarpıştı: Çocuklar, bebekler... Çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 3

Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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İki araç kafa kafaya çarpıştı: Çocuklar, bebekler... Çok sayıda ölü ve yaralı var - Resim: 4

Olay yerine gelen ekiplerin incelemesinde otomobilde bulunan 2 kişi ile diğer araçta bulunan 1 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. 

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