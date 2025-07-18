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  4. İki arkadaşın şüpheli ölümü: Cesetleri yanyana başlarından vurulmuş halde bulundu

İki arkadaşın şüpheli ölümü: Cesetleri yanyana başlarından vurulmuş halde bulundu

Karaman'da berber oldukları öğrenilen iki arkadaş araçlarının yanında silahla başlarından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

Kaynak: İHA
İki arkadaşın şüpheli ölümü: Cesetleri yanyana başlarından vurulmuş halde bulundu - Resim: 1

Olay, saat 23.50 sıralarında Elmaşehir Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerindeki boş arazide meydana geldi.

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İki arkadaşın şüpheli ölümü: Cesetleri yanyana başlarından vurulmuş halde bulundu - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, Ü.A.'a ait park halindeki otomobilin yanında iki kişinin yerde yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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İki arkadaşın şüpheli ölümü: Cesetleri yanyana başlarından vurulmuş halde bulundu - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekipler Ü.A. (19) ile R.K.'nın (18) başlarından silahla vurularak ölmüş olduğunu belirledi.

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İki arkadaşın şüpheli ölümü: Cesetleri yanyana başlarından vurulmuş halde bulundu - Resim: 4

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından gençlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 

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