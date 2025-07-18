İki arkadaşın şüpheli ölümü: Cesetleri yanyana başlarından vurulmuş halde bulundu
Karaman'da berber oldukları öğrenilen iki arkadaş araçlarının yanında silahla başlarından vurulmuş halde ölü olarak bulundu.
Kaynak: İHA
Olay, saat 23.50 sıralarında Elmaşehir Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerindeki boş arazide meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, Ü.A.'a ait park halindeki otomobilin yanında iki kişinin yerde yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekipler Ü.A. (19) ile R.K.'nın (18) başlarından silahla vurularak ölmüş olduğunu belirledi.
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Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından gençlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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