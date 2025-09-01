  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İki asırlık gelenek için 6 köyün sakinleri bu sene de biraraya geldi

İki asırlık gelenek için 6 köyün sakinleri bu sene de biraraya geldi

Bartın'ın Ulus ilçesindeki 6 köyde, 200 yıldır yapılan ‘mısır imecesi’nde toplanan mısırlar topluca soyuldu. 3 saat süren etkinlikte köylüler mani ve türküler söyledi, çocuklar da büyüklerine eşlik etti.

Kaynak: DHA
İki asırlık gelenek için 6 köyün sakinleri bu sene de biraraya geldi - Resim: 1

Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı 6 köyün 12 mahallesinde 2 asırdır sürdürülen ‘mısır imecesi’ bu yıl da yapıldı. Alıçlı, Aşağıçamlı, Kozanlı, Köklü, Çubukbeli ve Yukarıdere köylerinde toplanan mısırlar, Alıçlı köyü muhtarlık binası önüne getirildi.

1 / 6
İki asırlık gelenek için 6 köyün sakinleri bu sene de biraraya geldi - Resim: 2

Burada köylüler tarafından imece usulü soyulan mısırların bir bölümü öğütülürken, bir kısmı da tohum için ayrıldı.

2 / 6
İki asırlık gelenek için 6 köyün sakinleri bu sene de biraraya geldi - Resim: 3

 3 saat süren etkinlikte köylüler, mani ve türküler söyleyip keyifli vakit geçirdi. Çocuklar da büyüklerine eşlik etti.

3 / 6
İki asırlık gelenek için 6 köyün sakinleri bu sene de biraraya geldi - Resim: 4

 Yöreye özgü ‘malak çorbası’ pişirilip ikram edildi. Etkinliğe Ulus Kaymakamı Fırat Kadirpoğlu, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun ile Kastamonu, Karabük ve Zonguldak’tan çok sayıda kişi katıldı.

4 / 6