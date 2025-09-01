İki asırlık gelenek için 6 köyün sakinleri bu sene de biraraya geldi
Bartın'ın Ulus ilçesindeki 6 köyde, 200 yıldır yapılan ‘mısır imecesi’nde toplanan mısırlar topluca soyuldu. 3 saat süren etkinlikte köylüler mani ve türküler söyledi, çocuklar da büyüklerine eşlik etti.
Kaynak: DHA
Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı 6 köyün 12 mahallesinde 2 asırdır sürdürülen ‘mısır imecesi’ bu yıl da yapıldı. Alıçlı, Aşağıçamlı, Kozanlı, Köklü, Çubukbeli ve Yukarıdere köylerinde toplanan mısırlar, Alıçlı köyü muhtarlık binası önüne getirildi.
1 / 6
Burada köylüler tarafından imece usulü soyulan mısırların bir bölümü öğütülürken, bir kısmı da tohum için ayrıldı.
2 / 6
3 saat süren etkinlikte köylüler, mani ve türküler söyleyip keyifli vakit geçirdi. Çocuklar da büyüklerine eşlik etti.
3 / 6
Yöreye özgü ‘malak çorbası’ pişirilip ikram edildi. Etkinliğe Ulus Kaymakamı Fırat Kadirpoğlu, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun ile Kastamonu, Karabük ve Zonguldak’tan çok sayıda kişi katıldı.
4 / 6