İki ayaklı cani, 4 ayaklı canı aracıyla ezip geçti

Bu sırada servisin içerisinde bekleyen öğrenciyi indirmek için binanın önüne yaklaşan minibüs sürücüsü acılar içerisinde kıvranan köpeğin önünde geçerek yoluna devam etti. Sokakta yürüyen vatandaşların ve yoldan geçen araçların durumu fark etmesine rağmen müdahale etmediği anlar güvenlik kamerasına yansırken, dakikalarca çaresiz bekleyen sokak köpeğine mahalle sakinleri müdahale etti.