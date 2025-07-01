İki aylık evli çiftin aldatma tartışması korkunç bitti!
İstanbul Küçükçekmece'de iki ay önce evlenen çift arasında ''aldatma'' iddiasıyla tartışma çıktı. Eşinin yumrukla saldırdığı kadın başını yerdeki mermere çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Olay, Halkalı Merkez Mahallesi Gülçiçek Sokakta 4 katlı binanın 1. katında saat 00.00 sıralarında meydana geldi. 2 ay önce evlenen N.Ö. ve Ö.Ö. bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında N.Ö. eşine mutfakta yumruk attı. Kadın, başını yerdeki mermere çarptıktan sonra baygınlık geçirdi.
Üst katta oturan N.Ö.'nün amcası gürültüler üzerine daireye gelip kapıyı çaldı. Kapıyı açan N.Ö. amcasına eşi ile kavga ettiğini söyledi. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Ö.Ö.'nün öldüğünü belirledi.
Yapılan incelemenin ardından cenaze Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis ekipleri de N.Ö.'yi gözaltına aldı.
"BENİ ALDATTIN, BEN DE SENİ ALDATTIM"
Şüpheli polis merkezinde verdiği ifadesinde eşinin tartışma sırasında kendisine 'beni aldattın, ben de seni aldattım' dediğini ve bu nedenle aralarında itişme yaşandığını söylediği öğrenildi.