İki çocuğunun annesi 20 yaşındaki sevgilisini 75 bıçak darbesiyle katleden caniden şoke eden itiraf
Bursa'da 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen 20 yaşındaki ve Rusya uyruklu sevgiisini 75 bıçak darbesiyle öldüren eli kanlı cani suçunu itiraf ederken sevgilisini kendisine "alışvere çıkacağım çocuklara bak" dedikten sonra çıkan tartışmada öldürdüğünü itiraf etti.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 2’nci Birol Sokak’taki evde meydana geldi. Birlikte yaşayan A.K. ile sevgilisi S.M. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.M., A.K.’yı bıçaklamaya başladı. Evden gelen sesleri duyan komşularının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.M., elinde bıçakla yakalanıp, gözaltına alındı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden 75 bıçak darbesi alan A.K., ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan A.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. A.K.’nın hastaneye gelen yakınları fenalık geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, çiftin 3,5 ve 2 yaşlarında 2 kız çocuğu olduğu belirtildi. Psikolojik sorunları olduğunu iddia eden S.M.’in ifadesinde cinayeti itiraf ederek, “Arzu, alışveriş yapmak için dışarı çıkacaktı. Çocuklara benim bakmamı söyleyince, sinirlendim. Aramızda tartışma çıktı. Mutfaktan aldığım bıçakla bıçakladım” dediği belirtildi.
Öte yandan S.M. hakkında ‘Kasten yaralama’, ‘Kullanmak için uyuşturucu bulundurma’, ‘Ateşli silahlar kanununa muhalefet’ suçlarından 8 kaydı olduğu, yine öldürdüğü sevgilisi A.K.’ya yönelik eylemi nedeniyle hakkında ‘Reşit olmayanla cinsel ilişki’ suçundan işlem yapıldığı ortaya çıktı. S.M. ve A.K.’nın 4 yıldır birlikte yaşadığı ve 2 çocuklarının olduğu bildirildi. (DHA)