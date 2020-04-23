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  3. 23 Nisan 2020 23:00

İki çocuk annesi 5'inci kattaki pencereden atlayarak öldü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 2 çocuk annesi Yeliz D. (38), evinin 5'inci kat penceresinden atlayarak, yaşamına son verdi.

İki çocuk annesi 5'inci kattaki pencereden atlayarak öldü

Çerkezköy'ün Fevzipaşa Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'ndeki apartmanın 5'inci katında oturan Yeliz D,, iddiaya göre, eşinin mutfakta bulunduğu sırada 2 çocuğunun gözleri önünde pencereden atladı. 

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İki çocuk annesi 5'inci kattaki pencereden atlayarak öldü

Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Yeliz D.'nin hayatını kaybettiğini belirlendi. 

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İki çocuk annesi 5'inci kattaki pencereden atlayarak öldü

Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Yeliz D.'nin cansız bedeni Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 

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İki çocuk annesi 5'inci kattaki pencereden atlayarak öldü

Yeliz D.'nin cesedi daha sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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