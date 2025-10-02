İki çocuk annesi genç kadın evde ölü bulundu
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 2 çocuk annesi Suriye uyruklu genç kadın, evinde dolaba asılı halde ölü bulundu.
Kaynak: DHA
Olay, sabah saatlerinde 5 Nisan Mahallesi’nde meydana geldi. Yakınları, eve girdiklerinde S.M.'yi (24) bebek beşiğinin yanındaki dolaba asılı halde bulduğu ihbarında bulundu.
Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolde, M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
3 ve 5 yaşında 2 çocuğu olduğu belirtilen S.M.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
