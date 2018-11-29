Müge Anlı'da kan donduran ihbar
ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 18 Kasım'da sınava gidiyorum diye evden çıkan ve o günden bu yana haber alınamayan 38 yaşındaki Meral Polat ile ilgili şok eden gelişmeler yaşandı.
ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 18 Kasım'da sınava gidiyorum diye evden çıkan ve o günden bu yana haber alınamayan 38 yaşındaki Meral Polat ile ilgili şok eden gelişmeler yaşandı. Yapılan çağrılar üzerine canlı yayına gelen telefonlarla stüdyoda dehşet dolu anlar yaşandı. İhbarı yapan kadın, "İki adam vardı. Birisi kaputu açıp dışarı çıktı, diğeri ise arka koltukta kadını dövüyordu." dedi. Müge Anlı ekibi Meral Polat'ın en son görüldüğü yere gitti ve orada bir iz bulmaya çalıştı. Araştırmalar yapılırken Müge Anlı canlı yayınına gelen ihbarlar, şüphelerin odağındaki Meral Polat'ın erkek arkadaşı üzerinde yoğunlaşılmasına sebep oldu.
İddiaya göre Meral Polat erkek arkadaşının dükkanında kalmış, geceyi birlikte geçirmiş ve ertesi gün dükkandan çıkmışlardı. Müge Anlı ekibi iddiaların izini sürdü ve adım adım Meral Polat'ın kaybolduğu günü yeniden canlandırdı. Meral Polat'la Hüseyin Bey tartıştıktan hemen sonra dükkandan birlikte çıktıklarını iddia edince Müge Anlı ekibi dükkana gidip kameralara bakmak istedi. Ancak 18 Kasım gününe ait herhangi bir kayıt bulamadı. Dükkandan çıkan ikili, biraz ileride bulunan otoparkta da kısa süreli tartışmaya devam ettikten sonra yine iddialara göre Turgut Özal Parkı'na gitti ve tartışma aracın içerisinde parkta da devam etti.
28 Kasım Müge Anlı canlı yayınında Meral Hanım ile Hüseyin Bey'in en son tartıştıkları yer olan Turgut Özal Parkı'na gidildi ve o anlar canlandırılmaya devam etti. Müge Anlı canlı yayında, 18 Kasım günü Turgut Özal Parkı'nda bulunan kişilere seslendi ve parkta dikkatlerini çeken herhangi bir durum varsa stüdyoyu aramalarını rica etti. Müge Anlı'nın bu çağrısının üzerinden çok vakit geçmeden canlı yayına peş peşe ihbarlar geldi. İlk gelen ihbarla ikinci gelen ihbar arasındaki bilgiler birbirleriyle örtüşür nitelikte olunca, şüphelerin odağındaki Hüseyin Bey yeniden mercek altına alındı.
Müge Anlı canlı yayınında gelen ihbarlar değerlendirilirken Fitnat Hanım'ın anlattıkları kan dondurdu. Müge Anlı canlı yayınına bağlanan Fitnat Hanım, "Bahsedilen köprünün altında arabanın içinde bir adamın bir kadını dövdüğünü gördüm. Aracın renginden emin değilim ama eski kasa bir arabaydı ve koyu lacivert gibiydi. O gün hava kapalıydı ve çok trafik vardı. Adım adım ilerliyorduk araçla. Bu yüzden de bir kadın sesi duyunca merak ettim döndüm baktım. İki adam vardı. Birisi kaputu açıp dışarı çıktı, diğeri ise arka koltukta kadını dövüyordu." dedi.