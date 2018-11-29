Müge Anlı'da kan donduran ihbar

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 18 Kasım'da sınava gidiyorum diye evden çıkan ve o günden bu yana haber alınamayan 38 yaşındaki Meral Polat ile ilgili şok eden gelişmeler yaşandı. Yapılan çağrılar üzerine canlı yayına gelen telefonlarla stüdyoda dehşet dolu anlar yaşandı. İhbarı yapan kadın, "İki adam vardı. Birisi kaputu açıp dışarı çıktı, diğeri ise arka koltukta kadını dövüyordu." dedi. Müge Anlı ekibi Meral Polat'ın en son görüldüğü yere gitti ve orada bir iz bulmaya çalıştı. Araştırmalar yapılırken Müge Anlı canlı yayınına gelen ihbarlar, şüphelerin odağındaki Meral Polat'ın erkek arkadaşı üzerinde yoğunlaşılmasına sebep oldu.