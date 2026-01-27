  1. Anasayfa
  4. İki çocuk annesinden iz yok... 6 gündür dondurucu soğuk ve diz boyu karda aranıyor!

Diyarbakır’da 45 yaşındaki 2 çocuk annesin arama çalışmalarında 6'ncı gün geride kaldı.

Kaynak: DHA
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kayıp 2 çocuk annesi zihinsel engelli N.K.’ı (45) arama çalışmaları 6’ncı günde de sürüyor. N.K.’ı, sis ve soğuk havanın etkili olduğu bölgede 137 kişilik ekip arıyor.

Çınar ilçesine bağlı Kubacık Mahallesi'nde yaşayan Ş.K., 21 Ocak'ta sabah saatlerinde uyandığında zihinsel engelli 2 çocuk annesi eşi N.K.'ı göremeyince kayınpederinin evine gitti.

Eşini burada da bulamayan N.K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. 

İhbar üzerine 22 Ocak'ta AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. 

