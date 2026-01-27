İki çocuk annesinden iz yok... 6 gündür dondurucu soğuk ve diz boyu karda aranıyor

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kayıp 2 çocuk annesi zihinsel engelli N.K.’ı (45) arama çalışmaları 6’ncı günde de sürüyor. N.K.’ı, sis ve soğuk havanın etkili olduğu bölgede 137 kişilik ekip arıyor.