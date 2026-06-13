İki dev şirketin CEO'suna ''Turkuaz Kart'' verildi! Türkiye'de sadece 52 kişide var

Bakan Işıkhan: "Yatırım ve Üretim Hamlesinin Yanındayız"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendiren Bakan Vedat Işıkhan, Türkiye'ye yönelik güvenin ve uluslararası yatırımların altını çizdi. Işıkhan mesajında, "Ülkemizi küresel bir yatırım merkezi yapmak için gerekli adımlarımızı atıyoruz. SOCAR CEO’su Sayın Elchin Ibadov ve heyeti ile Türk Traktör CEO’su Sayın Matthieu Jean Marie Bernard Sejourne’ye Turkuaz Kartımızı teslim ettik. Yatırım, istihdam ve üretim hamlemize destek veren her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanarak nitelikli iş gücünün önemine vurgu yaptı.