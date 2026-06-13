İki dev şirketin CEO'suna ''Turkuaz Kart'' verildi! Türkiye'de sadece 52 kişide var
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SOCAR CEO’su Elchin Ibadov ve Türk Traktör CEO’su Matthieu Jean Marie Bernard Sejourne’ye süresiz çalışma hakkı sağlayan 'Turkuaz Kart' takdim ettiklerini açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye'yi küresel bir yatırım merkezine dönüştürme vizyonu doğrultusunda üst düzey adımlar atmaya devam ediyor. Bakan Vedat Işıkhan, Türkiye ekonomisine stratejik düzeyde büyük katkı sağlayan SOCAR CEO’su Elchin Ibadov ile Türk Traktör CEO’su Matthieu Jean Marie Bernard Sejourne'yi makamında kabul ederek kendilerine "Turkuaz Kart" takdim etti.
Bakan Işıkhan: "Yatırım ve Üretim Hamlesinin Yanındayız"
Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyunu bilgilendiren Bakan Vedat Işıkhan, Türkiye'ye yönelik güvenin ve uluslararası yatırımların altını çizdi. Işıkhan mesajında, "Ülkemizi küresel bir yatırım merkezi yapmak için gerekli adımlarımızı atıyoruz. SOCAR CEO’su Sayın Elchin Ibadov ve heyeti ile Türk Traktör CEO’su Sayın Matthieu Jean Marie Bernard Sejourne’ye Turkuaz Kartımızı teslim ettik. Yatırım, istihdam ve üretim hamlemize destek veren her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanarak nitelikli iş gücünün önemine vurgu yaptı.
Turkuaz Kart Nedir? Aile Boyu İkamet ve Süresiz Çalışma Hakkı
Türkiye'de çalışmak ve yatırım yapmak isteyen yüksek nitelikli yabancıları, bilim insanlarını, uluslararası sanatçıları ve başarılı sporcuları hedefleyen Turkuaz Kart sistemi, sahiplerine eşsiz avantajlar sunuyor. Bu özel belge, sahibine Türkiye'de süresiz çalışma ve ikamet hakkı sağlarken; kişinin eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına da doğrudan ikamet izni verilmesinin önünü açıyor.
Bugüne Kadar Yalnızca 52 Kişiye Verildi
Bakanlığın "'Nitelikli Yatırımın Yeni Rotası: Türkiye" vizyonuyla titizlikle yürüttüğü bu program oldukça seçici bir yapıya sahip. Resmi verilere göre, Türkiye’ye yatırım yapan ve ülkenin uluslararası alanda tanınırlığına katkı sağlayan sadece 52 nitelikli yabancı yatırımcı, şirket yöneticisi ve sporcu bu prestijli karta sahip olabildi.