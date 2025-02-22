İki elini yangında kaybeden öğretmen tüm itirazlara kulaklarını tıkayıp başardı

Fethi Ahmet Öner, "ABE Biotech Experience Biotech Exprerience deneyimleri çerçevesinde bir proje koordinesi kapsamında davet edildim. 2021 yılından beri ABE Biotech deneylerini yapıyorum. 4 yıllık çalışmalarım sonucu uzman öğretmen olarak seçtiler. Uzman öğretmenler çerçevesinde Amerika'da yer alan ABE ofisi tarafından 2025 yılından 'usta öğretmen' bursu kazanarak ABD'nin Boston kentinde 3 gün sürecek bir toplantıya davet edildim. ABE programı, 17 ülkede, 90 bin öğretmenin ve milyonlarca öğrencinin yer aldığı bir program. Dünya genelinde öğretmenlerin bir araya gelerek, yaptıkları deney ve müfredat çalışmalarını, eylem araştırmalarını kendi aralarında yüz yüze gelerek, daha ileriye nasıl götürebilmenin ve inovasyon anlamında nasıl daha yüksek kaliteye çıkarabiliriz konularının tartışılacağı bir toplantı olacak. Aralık ayından beri sürekli online toplantı yapmaya başladık. 2025 yılında ülkemizden seçilen biri olmak beri çok mutlu etti. Dünya genelinden 12 farklı kişinin olduğu bir toplantıda ülkemiz adına sunum yapacağım. Nisan ayı içinde gerçekleştirilecek toplantıda öğrendiklerimi meslektaşlarıma anlatmanın heyecanını yaşıyorum" dedi.