İki evladımızın şehit düştüğü orman yangınında korku dolu anlar kamerada!
Osmaniye’de çıkan orman yangınına müdahale eden ekiplerin ters alev içerisinde kalarak zor anlar yaşadıkları anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA
Yangın, Düziçi ilçesi Akçakoyunlu köyünde ormanlık alanda çıktı.
Yangının çıktığı bölgedeki ormanlık alan kısa sürede alevlere teslim oldu.
Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler karadan ve havadan yangına müdahaleye başladı.
Alevlerin evlere ulaşmaması için zorlu bir mücadele veren orman ekipleri, alevlerin tersten gelmesi üzerine yangının ortasında kaldı.
