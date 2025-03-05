İki finans devinden altın fiyatları için dikkat çeken tahminler
Her dönem hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı olmayı başaran altın için dünyanın önde gelen 2 finans kuruluşu yeni tahminlerini açıkladı.
Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ürünlere yönelik yüzde 25 gümrük vergisini uygulamaya alan ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e yönelik tarife oranını da yüzde 20'ye çıkarttığını açıklamasının ardındn çalkalanan değerli metaller piyasasında sert hareketler devam ediyor.
Küresel ekonomik belirsizlikler, merkez bankalarının altın rezervlerini artırma eğilimi ve yatırımcıların güvenli liman arayışı, altın ve gümüş fiyatlarını yukarı yönlü destekleyen temel faktörler olmaya devam ediyor.
2025'in başlangıcından bu yana rekor üstüne rekor kıran ancak son 1 haftadır düşüş eğilimindeki altın fiyatları geçtiğimiz hafta yaşadığı yüzde 3'e yaklaşan kayıplarının tamamını geri aldı.
Altın fiyatlarının seyri hakkında fikir elde edebilmek için yatırımcılar ise jeopolitik gelişmelerin yanında bugün açıklanacak ADP istihdam raporunu ve cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam raporunu beklenirken için dünya finans devleri yeni tahminlerini peş peşe açıkladı.