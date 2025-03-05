İki finans devinden altın fiyatları için dikkat çeken tahminler

Altın fiyatlarının seyri hakkında fikir elde edebilmek için yatırımcılar ise jeopolitik gelişmelerin yanında bugün açıklanacak ADP istihdam raporunu ve cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam raporunu beklenirken için dünya finans devleri yeni tahminlerini peş peşe açıkladı.