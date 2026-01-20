İki genç kadını katleden cani ifadesinde her şeyi itiraf etti!

'ÖLDÜĞÜNÜ ANLAYINCA ORMANA GÖMDÜM'

Eliyle Mihriban'ın bir süre ağzını kapattığını söyleyen F.İ., ifadesini şöyle sürdürdü:

"Birden bayıldı. Otomobilden inmeye çalıştım. Kapıyı açtığımda otomobilden aşağı düştük. Mihriban baygındı. Önce etrafa baktım. Bizi gören kimsenin olmadığını anladım. Yüzüne vurarak uyandırmaya çalıştım ancak herhangi bir tepki vermedi. Bunun üzerine kalp masajı yapmaya başladım fakat bir netice alamadım. Hala hareketsiz yatıyordu. O anki şok ve panikle kendisine acil müdahalede bulunmaya çalıştım. Bildiğim bütün ilk yardım uygulamalarını yaptım ama olayın vahametiyle şoka girmiştim. Kimseyi arayıp aramamak konusunda arafta kaldım, kimseyi arayamadım. Mihriban'ın telefonunu elime aldığımda ses kaydının devam ettiğini fark ettim ve kaydı durdurdum. O sırada Mihriban'ın telefonu birkaç kez çaldı. Yengesi ve annesi arıyordu, telefonu açmadım. Mihriban'ı kamyonetin arka koltuğuna bindirdim. Telefonu da yanıma alarak Pınarbaşı'ndaki ormana doğru gittim. Pınarbaşı'nda amcama ait deponun sağ tarafından ormana girdim. Tam olarak ne kadar süre ve mesafe gittiğimi hatırlamıyorum. Ancak şu an beni oraya götürseniz gittiğim yeri gösterebilirim. Ormanda bulunduğumuz yere vardığımızda Mihriban'ı otomobilden indirdim ve tekrar yerde kalp masajı yaparak kendisine gelmesini sağlamaya çalıştım. Ancak Mihriban hiçbir şekilde tepki vermiyordu. Cansız bir şekilde yatıyordu. Bu durum beni iyice tedirgin etti. Öldüğünü anlayınca ormana gömdüm."