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  3. 19 Temmuz 2019 14:00

İki genç kadının başını keserek öldürmüşlerdi ! O canilere idam

Fas'ta iki turist kadını öldürmekten suçlu bulunan 3 DEAŞ'lı teröristin cezası belli oldu. Kurbanlardan Jespersen'in annesi, ''En adil şey, bu hayvanlara hak ettikleri idam cezasını vermek olacak'' demişti.

İki genç kadının başını keserek öldürmüşlerdi ! O canilere idam

Fas'ta 24 yaşındaki Danimarkalı Louisa Vesterager Jespersen ile 28 yaşındaki Norveçli turist Maren Ueland, 17 Aralık'ta Atlas Dağları'nda başları kesilmiş olarak bulunmuştu.

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İki genç kadının başını keserek öldürmüşlerdi ! O canilere idam

Büyük infial yaratan cinayet sonrası internette Abdessamad Ejjoud, Younes Ouaziyad ve Rachid Afatti'nin idam edilmesi için başlatılan imza kampanyasına çok sayıda kişi destek vermişti.

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İki genç kadının başını keserek öldürmüşlerdi ! O canilere idam

İki İskandinav turisti öldürmekten suçlu bulunan 3 DEAŞ'lı terörist idama mahkum edildi.

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İki genç kadının başını keserek öldürmüşlerdi ! O canilere idam

Fas'ta 1993'ten beri idam cezaları infaz edilmiyor. İdam kararının uygulanması halinde bu, ülkede 26 yıl sonraki ilk infazlar olacak.

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