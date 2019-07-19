İki genç kadının başını keserek öldürmüşlerdi ! O canilere idam
Fas'ta iki turist kadını öldürmekten suçlu bulunan 3 DEAŞ'lı teröristin cezası belli oldu. Kurbanlardan Jespersen'in annesi, ''En adil şey, bu hayvanlara hak ettikleri idam cezasını vermek olacak'' demişti.
Fas'ta 24 yaşındaki Danimarkalı Louisa Vesterager Jespersen ile 28 yaşındaki Norveçli turist Maren Ueland, 17 Aralık'ta Atlas Dağları'nda başları kesilmiş olarak bulunmuştu.
Büyük infial yaratan cinayet sonrası internette Abdessamad Ejjoud, Younes Ouaziyad ve Rachid Afatti'nin idam edilmesi için başlatılan imza kampanyasına çok sayıda kişi destek vermişti.