İki grup genç mahalleyi savaş yerine çevirdi

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde gençler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve sokak bir anda boks ringine döndü.

Olay, akşam saatlerinde Nilüfer ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup genç, cadde üzerinde karşılaştı. 

Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yumrukların konuştuğu anlarda çevredeki vatandaşlar panik yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, taraflara müdahale ederek kavgayı güçlükle ayırdı. Kavga anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

