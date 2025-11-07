İki gün önce kaybolan çiftten acı haber

Bu sabah aramalar sırasında ormanda devrilen traktörü bulan mahalleli, durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, traktörün altındaki Hasan ve A.Ç.'in 1 gün önce öldüğü belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından çiftin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.