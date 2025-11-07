İki gün önce kaybolan çiftten acı haber
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 2 gündür kendilerinden haber alınamayan çift, devrilen traktörün altında ölü bulundu.
Olay, Pamukkale ilçesi Güzelpınar Mahallesi kırsalında meydana geldi. H.Ç.(62) ve eşi A.Ç. (63), 5 Kasım'da Orman Bölge Müdürlüğü tarafından toplatılmasına izin verilen budanmış odunları almak için traktörle ormana gitti. Çiftten haber alamayan yakınları, dün mahalle sakinleriyle birlikte arama çalışması başlattı.
Bu sabah aramalar sırasında ormanda devrilen traktörü bulan mahalleli, durumu sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, traktörün altındaki Hasan ve A.Ç.'in 1 gün önce öldüğü belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından çiftin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.
İlk belirlemelere göre, H.Ç.'nin kullandığı traktörün patika yolda rampayı çıkarken devrildiği ve çiftin aracın altında kalarak yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Soruşturma sürüyor. (DHA)