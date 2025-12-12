İki gündür aranan kayıp kadının cansız bedeni bulundu
Bartın'da defne yaprağı toplamak için gittiği ormanda kaybolan 78 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaşıldı.
Gençali köyünde yaşayan Z.G. (78) adlı kadın, önceki gün saat 14.00 sıralarında ormana defne yaprağı toplamaya gitti. G., evine dönmeyince yakınları kayıp ihbarında bulundu. İhbarla dün sabah saatlerinde bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve komando ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 5 kilometrelik alanda jandarma iz takip köpeği, termal dron, 70 kişilik ekip ve köylülerle arama çalışmaları başlatıldı.
Z.G.’yi kaybolmadan önce gören son kişi olan köyde yaşayan A.Y., "Z. teyze, her zaman defne toplamaya giderdi. Ben çarşamba günü gördüm. Daha sonra haber alınamadı. Şimdi herkes onu arıyor" dedi.
YAMAÇTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
2 gün önce kaybolan Z.G.’nin, köye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Göçükbaşı mevkisindeki yamaçta cansız bedeni, vatandaşlar tarafından bulundu.