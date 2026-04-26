  4. İki gündür kayıp olarak aranan çocuktan kahreden haber

İki gündür kayıp olarak aranan çocuktan kahreden haber

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki çocuk, menfezde asılı halde ölü bulundu.

Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi otoban gişelerinin yakınlarında yaşandı. Birecik ilçesine bağlı kırsal Yılmaz Mahalle Muhtarı O.K.'nin 15 yaşındaki oğlu M.K., 2 gün önce ortadan kayboldu. Çocuğun eve dönmemesi üzerine yakınları her yerde onu aramaya başladı.

Arazide çalışan tarım işçileri, menfezde boynuna ip geçirilmiş halde asılı bir çocuk görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. 

Olay giden jandarma ekipleri, asılı çocuğu bulunduğu yerden indirdi. Olay yerindeki sağlık ekipleri yaptıkları incelemede çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan araştırmada cesedi, 2 gün önce ortadan kaybolan 15 yaşındaki M.K.'ye ait olduğu belirlendi. Olay yerine gelen çocuğun yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Yakınları, çocuğun 2 gün önce kızarak evden ayrıldığını ve bir daha dönmediğini iddia etti.

