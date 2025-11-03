İki gündür kayıp olarak aranan imam, uçurumda ölü bulundu
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan imam, 100 metrelik uçuruma düşen aracının yanında ölü bulundu.
Kaynak: DHA
İnebolu ilçesindeki Güneşli köyünde yaklaşık 2 yıldır imam olarak görev yapan İ.T. (27), cumartesi günü akaryakıt alacağını söyleyerek, ilçe merkezine gitti. T.’ndan haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı.
Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu İ.T.'nin otomobili, İnebolu- Abana kara yolu arasındaki İskelle Burnu mevkisinde bulundu.
Yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki uçurum dibinde bulunan otomobilin yanında ise T.'nin cansız bedeni bulundu.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
