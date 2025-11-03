  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. İki gündür kayıp olarak aranan imam, uçurumda ölü bulundu

İki gündür kayıp olarak aranan imam, uçurumda ölü bulundu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan imam, 100 metrelik uçuruma düşen aracının yanında ölü bulundu.

Kaynak: DHA
İki gündür kayıp olarak aranan imam, uçurumda ölü bulundu - Resim: 1

İnebolu ilçesindeki Güneşli köyünde yaklaşık 2 yıldır imam olarak görev yapan İ.T. (27), cumartesi günü akaryakıt alacağını söyleyerek, ilçe merkezine gitti. T.’ndan haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı.

1 / 5
İki gündür kayıp olarak aranan imam, uçurumda ölü bulundu - Resim: 2

Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu İ.T.'nin otomobili, İnebolu- Abana kara yolu arasındaki İskelle Burnu mevkisinde bulundu.

2 / 5
İki gündür kayıp olarak aranan imam, uçurumda ölü bulundu - Resim: 3

Yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki uçurum dibinde bulunan otomobilin yanında ise T.'nin cansız bedeni bulundu.

3 / 5
İki gündür kayıp olarak aranan imam, uçurumda ölü bulundu - Resim: 4

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

4 / 5