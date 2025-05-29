İki gündür kayıp olarak aranıyordu... Cansız bedeni uçurumda bulundu



Kozluçay İlkokulu'nda öğretmen olarak görev yapan O.U.'un kullandığı otomobil, Konya'nın Akşehir ilçesi Engili Mahallesi'nde saat 04.35 sıralarında PTS kameralarına takıldı. Bu görüntü, kayıp öğretmenin izine ulaşılmasında önemli bir ipucu oldu. Konya AFAD ekipleri ve Akşehir'deki arama kurtarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda, Yalvaç-Akşehir yolu üzerindeki Cankurtaran Yarma Mevkiinde uçurumda beyaz bir otomobil tespit edildi. Ekipler, yaklaşık 100 metre yükseklikten ip sistemiyle iniş yaparak aracın bulunduğu noktaya ulaştı. Yapılan ilk incelemede O.U.'un hayatını kaybettiği belirlendi. Arama kurtarma ve itfaiye ekipleri tarafından O.U.'un cansız bedeni bulunduğu yerden yukarı çıkartıldı.